Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 10 ianuarie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre un cetatean domiciliat in judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 10 ianuarie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 11 decembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre un cetatean domiciliat in judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 11 decembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind…

- SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA „TRAIAN VUIA” SA titular al proiectului „Realizare parc fotovoltaic 7MW” propus a fi amplasat in comunele Ghiroda si Remetea Mare, identificat prin CF nr. 405691 Ghiroda, nr. cadastral 405691, județul Timiș, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei…

- SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA “TRAIAN VUIA” SA Cu sediul in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, anunta Licitatia Publica Deschisa, pentru inchirierea unui spatiu cu destinatia “FARMACIE” situat in noul Terminal de Sosiri Curse Externe Pasageri. Licitatia va avea loc in data de 23.11.2023,…

- SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA “TRAIAN VUIA” SA Cu sediul in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, anunta Licitatia Publica Deschisa, pentru inchirierea a doua spatii cu destinatia “desfasurare activitate de RENT-A-CAR” situate in afara aerogarii, in partea de sud-est a Parcarii P1…

- SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA “TRAIAN VUIA” SA Cu sediul in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, anunta Licitatia Publica Deschisa, pentru inchirierea unui spatiu cu destinatia “RESTAURANT” situat la parterul cladirii administrative cu doua nivele din incinta Aeroportului International…

- Cosmosul ascunde o mulțime de mistere care așteapta sa fie elucidate, iar unele dintre ele par deosebit de infricoșatoare. O „fața" inspaimantatoare pe Jupiter și o „mana” sunt doar cateva dintre elementele cerești infricoșatoare observate recent de NASA.

- Lucrarile la noul terminal pentru plecari externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara au intrat in linie dreapta (foto). Ianuarie 2024, acesta este termenul final al lucrarilor la noul terminal pentru plecari externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara.