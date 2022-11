ANUNT INCEPERE PROIECT RENTEA SRL SC RENTEA SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU PENTRU RENTEA SRL” proiect nr. RUE 3577 din 23.06.2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv M2-AGRI-3577 din 23.06.2022. Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea SC RENTEA SRL. Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele: -menținerea activitații pe o perioada de minim… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SC COFETARIA PARC SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ” Finantare prin Grant la Cofetaria Parc” proiect nr RUE M2-AGRI-3017 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022. Proiectul se deruleaza pe o…

- ANUNȚ INCEPERE PROIECT OPOL IMPEX SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr RUE 3370, contract M2-AGRI-3370 din 21.06.2022, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, instituite…

- AGRASIL SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar” proiect nr. RUE M2-AGRI-917 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022.…

- HEDONE CAFE SRL anunța inceperea proiectului cu titlul ”Cerere de finanțare CAPITAL DE LUCRU AGRI FOOD – HEDONE CAFE SRL” proiect nr. RUE 2430 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, instituita prin OUG nr 61/2022. Proiectul se deruleaza…

- DACHIM SRL, in calitate de beneficiar al contractului de finanțare M2-AGRI-3565 din 21-06-2022, anunța lansarea proiectului „CERERE”, instituita prin Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 61/06.05.2022Proiectul se deruleaza pe o perioada de maximum 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de…

- Anunt finalizare proiect Comuna Negomir, județul Gorj, a finalizat implementarea proiectului „Achizitie tablete scolare si echipamente IT pentru desfasurarea activitatii didactice la nivelul comunei Negomir”, numar contract de finanțare 451/233t/29.09.2021. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European…

- Achizitie tablete scolare si echipamente IT pentru desfasurarea activitatii didactice la nivelul comunei Simnicu de Sus- cod SMIS 144490 Comuna Simnicu de Sus, județul Dolj a finalizat implementarea proiectului „Achizitie tablete scolare si echipamente IT pentru desfasurarea activitatii didactice la…

- ANUNT FINALIZARE PROIECT FINANTAT PRIN GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU PENTRU ELLETI COM TRANS SRL 05.09.2022 ELLETI COM TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” , proiect nr.RUE M2-17400, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital…