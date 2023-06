Stiri pe aceeasi tema

- Ruperea barajului din Ucraina a crescut riscul apariției holerei, un virus care se transmite prin apa. Guvernul Romaniei susține ca, deocamdata, nu exista pericol in țara noastra, dar totuși se monitorizeaza atent situația pentru ca in Ucraina, in Herson, ar fi aparut primele cazuri de soldați ruși…

- Alerta in Marea Neagra, la 300 de kilometri de Romania. Autoritatile din Odesa au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului de holera. Autoritațile de pe litoralul romanesc monitorizeaza poluarea provocata in Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, in condițiile in care…

- Pericol uriaș in Marea Neagra. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca holera și alte boli care se transmit prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa distrugerea Barajului Kahovka, din Herson. Citește și: Accident la Costești. A intrat cu mașina intr-un pom Inspectoratul de Stat pentru Mediu din…

- “Am facut demersuri suficiente catre minister, catre Guvern, parlamentari europeni chiar catre Comisia Europeana, comisarul pentru Agricultura pentru a lua masuri de etichetare corecta a produsului miere pentru ca actuala etichetare stabilita printr-o directiva 110 a Parlamentului European permite acest…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, da un semnal politic important și a semnat legea prin care se instituie obligativitatea ca pe listele pentru orice tip de alegeri din Romania sa se regaseasca 30% femei. Semnalul este important in contextul in care Ciolacu a transmis și in interiorul PSD faptul ca iși…

- ROMANIA. Refugiatul, ratacit in munți, a putut fi salvat cu ajutorul tehnologiilor speciale de localizare, chiar daca telefonul sau avea cartela SIM nonUE, era in Roaming și fara acces la internet! Serviciul de Telecomunicații Speciale a primit premiul „AML & Rescue Award“ la Gala Europeana 112, pentru…

- Blocajele logistice au tinut cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, in statele din Europa Centrala, reducand preturile si vanzarile pentru fermierii locali, care au organizat proteste, inclusiv in Romania. Saptamana trecuta, Polonia a declarat…

- Cerealele care vin din Ucraina trebuie sa se duca pe culoarul de transport creat si sa nu ramana in tarile limitrofe conflictului, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, dupa intalnirea cu reprezentantii fermierilor care au protestat in Capitala.El a precizat ca banii de la Comisia…