Anunț important: structura anului școlar 2019-2020 nu a fost modificată! Va informam ca informațiile și documentul puse in circulație astazi, 1 aprilie, in mediul online, potrivit carora structura anului școlar 2019-2020 a fost modificata, sunt false! Va rugam sa va informați doar din surse oficiale și va asiguram ca Ministerul Educației și Cercetarii va informa in mod oficial in legatura cu deciziile ce urmeaza a fi luate. Așa cum se cunoaște, aceste decizii depind de evoluția pandemiei generate de coronavirus/COVID-19. Articolul Anunț important: structura anului școlar 2019-2020 nu a fost modificata! apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri locale, nationale… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

