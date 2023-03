Stiri pe aceeasi tema

- Facturi la Hidroelectrica: In cate rate iși pot plati romanii facturile primite cu intarziere Facturi la Hidroelectrica: In cate rate iși pot plati romanii facturile primite cu intarziere Zoltan Nagy, vicepreședinte ANRE, a explicat in cursul zilei de luni ce pot face consumatorii care primesc facturi…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat luni ca a sancționat furnizorul pentru ca nu a emis facturile pentru cei 482.638 de clienti finali din portofoliu si pentru raspunsurile intarziate la solicitarile acestora, scrie Agerpres . „In contextul numeroaselor sesizari…

- Facturile de gaze naturale vor fi simplificate, pentru ca un client final sa le poata ințelege mai bine, anunța Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). In plus, aceasta va putea fi achitata eșalonat de clienții vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni. Astfel, ANRE propune:…

- Anunțul ANRE pentru toți romanii. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat ce va aparea pe toate facturile de la energie incepand cu luna aprilie 2023. Despre ce este vorba, vedeți in randurile de mai jos. ANRE a facut anunțul. Se schimba facturile de energie electrica Se…

- Facturile de curent vor fi modificate conform noului regulament al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei. Furnizorii sunt obligați sa aiba toate datele de identificare pe factura și sa trimita mai multe anexe, unde se va compara consumului actual cu cel din anul precedent.

- Se anunța schimbari majore la curent in luna februarie, iar clienții trebuie sa știe ce are de facut fiecare furnizor in parte. Mai exact, conform ultimelor reglementari, furnizorii de curent din Romania sunt obligați sa precizeze o serie de noi informații utile pe facturile de curent, precum datele…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a modificat, vineri, Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protecție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pentru foarte mulți consumatori casnici de electricitate schimbarea furnizorului, Hidroelectrica in locul Enel, a devenit o adevarata aventura, o nebuloasa pentru ca nimeni din compania de stat nu raspunde la intrebarile legitime ale clienților, deci o durere de cap suplimentara. Atrași de tarifele…