- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat la Prima Tv, ca schema de compensare pentru curentul electric este prevazuta in legislatie pana in martie 2025 si a mentionat ca a facut recomandari Comisia Europeana ca pana in 2025, dar inclusiv in acel an, sa se incerce o iesire graduala din aceste…

- Sebastian Burduja a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de ce statul subventioneaza pentru toata lumea factura la curent electric.“Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, alaturi de care va sustine declaratii comune de presa, precum si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk."Vizita…

- ”Scriu aceste randuri dupa doua zile pe care nu le voi uita niciodata. Am coborat la 300 de metri catre inima pamantului, acolo unde sunt “oameni si carbune”, vorba lui Geo Bogza. Am fost in Mina Livezeni pentru doua ore, printre cele mai pretioase ale intregului mandat de ministru. Despre carbuni:…

- Sunt 790 de pelerini romani in acest moment in Israel, spune premierul Marcel Ciolacu. Alaturi de ministrul de Externe, acesta cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise…

- Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, și-a exprimat aprecierea pentru Sebastian Burduja, dupa ce ministrul Energiei a ținut un discurs despre importanța reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni și parteneriatul cu Statele Unite, la eveniment fiind prezent și John Kerry, reprezentant al SUA.