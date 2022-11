Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului UNTOLD scot la vanzare inca 10.000 de abonamente pentru editia din 2023, care va avea loc in perioada 3-6 august, la Cluj-Napoca. „Organizatorii festivalului UNTOLD anunta ca pe 21 noiembrie, la ora 21,00, vor scoate la vanzare alte 10.000 de abonamente pentru fanii inregistrati…

- Luni, 21 noiembrie, la ora 21:00, fanii care se inregistreaza pana atunci pe site ul festivalului UNTOLD pot achizitiona aceste abonamente la pret special. Organizatorii festivalului UNTOLD anunta ca pe 21 noiembrie , la ora 21:00 , vor scoate la vanzare alte 10.000 de abonamente pentru fanii inregistrati…

- Festivalul Neversea 2023 va avea loc intre 6 si 9 iulie, la Constanta, iar pentru aceasta editie fanii pot rezerva deja abonamentul. Dar cum se poate face acest lucru? Abonamentul se poate rezerva cu doar 1 euro, doar printr-o anumita platforma, incepand din 27 octombrie. Organizatorii Neversea au informat,…

- A cincea editie a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa vine cu un concept nou si un milion de motive sa iubesti vara anului viitor. Neversea 2023 va avea loc intre 6 si 9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanta. Timp de 4 zile si 4 nopti, fanii care iubesc muzica, marea, plaja, rasariturile,…

- Neversea 2023 va avea loc in perioada 6-9 iulie, pe plaja Neversea din Constanța, au anunțat organizatorii intr-un comunicat oficial. Cuprins: Abonamente Neversea 2023 Despre Neversea 2022 Timp de 4 zile și 4 nopți, fanii care iubesc muzica, marea, plaja, rasariturile, apusurile, petrecerile, libertatea…

- Fanii UNTOLD pot cumpara astazi, la ora 14:00, abonamente pentru ediția 2023. Organizatorii au pregatit primele 10.000 de abonamente la un preț special, 109 euro plus taxe, pentru fanii care se inscriu pe untold.com. Zeci de mii de oameni s-au inregistrat deja și spera sa fie printre norocoșii care…

- Una dintre cele mai așteptate vesti de catre fanii festivalului UNTOLD e aici. Cea de-a opta ediție a unuia dintre cele mai mari și mai așteptate festivaluri din intreaga lume, UNTOLD, va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Cu un capitol nou și personaje surprinzatoare, fanii, impreuna cu…

- Cea de-a zecea ediție a festivalului Jazz in the Park, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de jazz contemporan, va avea loc in Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, intre 1 și 4 septembrie 2022. Ediția aniversara vine cu un line-up de excepție, precum și cu o multitudine…