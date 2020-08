ANUNȚ de ultimă oră! Elevii pot opta pentru învățământul online ANUNȚ de ultima ora! Elevii pot opta pentru invațamantul online. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca elevii pot opta pentru invațamantul online in cazul in care considera ca mersul la școala prezinta un risc pentru ei sau familie. Decizia in acest caz ar trebui sa fie luata de catre parinți și medicul de familie. “Acum, parintele la fel trebuie sa faca – sa evalueze starea de sanatate din familie și daca exista vreun risc, și daca medicul de familie considera ca nu trebuie copilul sa fie supus riscului sau familia, atunci putem apela și la situația in care sa invețe copilul online“,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua declarație-tip, menționata in ghidul publicat de Ministerul Sanatații pentru inceperea cursurilor din 14 septembrie, ar putea deveni obligatorie pentru parintii care isi vor duce copiii la scoala. Deocamdata este vorba despre un proiect, pus in dezbatere publica. Daca proiectul va fi aporbat,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma, referitor la declaratia pe propria raspundere pe care parintii trebuie sa o completeze la revenirea copiilor la scoala, ca ar trebui introdusa in text sintagma ”dupa cum cunosc”, intrucat exista posibilitatea ca parintele sa greseasca, sa nu isi dea seama…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a venit cu precizari referitoare la declarația pe proprie raspundere pe care parinții ar urma sa o semneze din toamna cand iși trimit copiii la școala. Monica Anisie, a declarat, joi seara la TVR 1, ca declarația pe proprie raspundere pe care parinții trebuie sa o…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat, joi, 20 august, la TVR, referitor la declaratia pe propria raspundere pe care parintii trebuie sa o completeze la revenirea copiilor la scoala, ca ar trebui introdusa in text sintagma ”dupa cum cunosc”, intrucat exista posibilitatea ca parintele sa greseasca,…

- Cum arata declarația pe propria raspundere care le-ar putea fi ceruta elevilor la intrarea in scoala. Elevii ar putea fi primiți la școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție ce se vor adopta in unitațile de invațamant…

- Anisie a afirmat ca exista o ingrijorare a parintilor care au sunat la Ministerul Educatiei pentru a intreba despre declaratia pe propria raspundere pe care trebuie sa o compleze. "Aceasta declaratie pe care Ministerul Sanatatii a pus-o ca parte componenta a doucmentului respectiv este necesara…

- Cum arata declarația pe propria raspundere care le-ar putea fi ceruta elevilor la intrarea in scoala.Elevii ar putea fi primiți la școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție ce se vor adopta in unitațile de invațamant…

- Elevii vor intra in școala pe 14 septembrie doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, altfel nu sunt primiți la ore, prevede ghidul cu normele sanitare publicat de Ministerul Sanatații. Clasele de elevi trebuie aranjate in asa fel incat sa se respecte distantarea de minimum…