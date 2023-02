Stiri pe aceeasi tema

- Romania instruiește unii dintre cei mai cautați scafandri din lume. Sunt cei care coboara chiar și la 300 de metri adancime și lucreaza la sondele de foraj marin sau la instalații oceanice de mare risc.Cursurile au loc la Centrul de Scafandri ai Marinei Militare din Constanța, acolo unde se afla unul…

- Mai multi politicieni de top austrieci au fost acuzati, de-a lungul timpului, de plagiat, insa mai toti au scapat cu fata curata, caci, dupa aparente investigatii, universitatile care le-au acordat diplomele i-au declarat nevinovati. Oprind, prin urmare, si anchetele. Nu si criticile asupra acestor…

- Ne face o deosebita placere sa va anunțam semnarea unui acord de parteneriat intre Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate din cadrul Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I “ din Timișoara, Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara și Asociația Tehnoarte. Scopul parteneriatului…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo care va intra in vigoare in aceasta seara și care are valabilitate pana in seara zilei de 19 ianuarie. In urmatoarele zile așteptam in Maramureș precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului, dar și viscol in zona…

- Libertatea publica astazi ”Memoriul cu valoare de procedura prealabila” primit prin avocat de Universitatea Babeș-Bolyai. Inainte de a da verdictul de plagiat, Universitatea a fost avertizata ca, prin reanalizarea tezei ministrului Bode, comite un ”exces de putere” și un ”act nelegal”. Printre argumente,…

- Un barbat de 28 de ani din Bistrița a fost ridicat de poliție dupa ce a postat pe pe un grup de socializare un anunț prin care ar fi oferit, spre vanzare, fara autorizație, detectoare de metale. Și totuși cine are dreptul sa detina si sa utilizeze detectoare de metale? Polițiștii spun ca persoanele…

- Damar Hamlin, jucatorul echipei Buffalo Bills, se afla in continuare in stare critica dupa un stop cardiac suferit in urma unui placaj violent in timpul unui meci disputat luni in Liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza AFP, potrivit Agerpres."Damar Hamlin a petrecut noaptea trecuta…

- Centrul de Cercetare a Limesului Roman, din cadrul Muzeului Județean Mureș, organizeaza in perioada 18-20 noiembrie 2022, la Targu Mureș, ROSTRA – primul atelier de arheologie publica destinat atat specialiștilor din domeniul arheologie, cat și publicului larg interesat de evenimentele de reconstituire…