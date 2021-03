Stiri pe aceeasi tema

- Data limita pentru depunerea ofertelor pentru contractul de proiectare și execuția a subsecțiunii 3C1 (Suplacu de Barcau – Chiribiș) din autostrada Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea a avut loc astazi, 15 martie 2021. S-au inscris patru agenți economici: Asocierea Construcții Erbașu (lider de asociere)…

- Targul de Cariere, cel mai mare organizator de evenimente de recrutare din Romania, ofera soluții de recrutare companiilor care se dezvolta și sprijin celor care sunt in cautarea unui loc de munca sau a imbunatațirii aptitudinilor profesionale. Targul de Cariere, cea mai complexa rețea de evenimente…

- De la locuri de munca la sfaturi pentru construirea unei cariere de succes, webinarii, sesiuni de dezvoltare profesionala, discuții cu experți despre diverse teme, interacțiuni directe intre participanții la evenimente și reprezentanții angajatorilor activi, chiar și interviuri de angajare, toate…

- Vineri, 19 februarie 2021, a avut loc depunerea candidaturilor pentru procedura de atribuire a contractului pentru; Proiectarea și execuția Autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihaiești – Suplacu de Barcau, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, marți, ca a lansat licitația pentru ecologizarea zonei contaminate de pe secțiunea 2B a Autostrazii Brașov-Cluj-Borș. Conform sursei citate, valoarea estimata a contractului fiind cuprinsa intre 143 și 157 milioane lei fara…

- Lansat inițial in București la finalul anului 2019, Free Now este disponibil și in alte opt orașe din țara: Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Targu Mureș. Serviciul dezvoltat și deținut de grupurile Daimler și BMW și-a anunțat rezultatele pentru piața locala in 2020, un an marcat…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, anunța atingerea unor cifre record in 2020. Cursele generate de companie in toate țarile in care opereaza au echivalat ca distanța cu ocolul Pamantului de 6.000 de ori. 15 noi metropole europene au fost integrate in platforma și beneficiaza…

- Primarii din marile orașe, in frunte cu liberalii Emil Boc (Cluj), Mihai Chirica (Iași), Ion Lungu (Suceava), Florin Birta (Oradea) și Ciprian Ciucu (Sectorul 6 din București) il critica dur pe premierul Florin Cițu printr-un comunicat al Asociației Municipiilor din Romania, informeaza g4media . Premierul…