Anumiţi microbi intestinali pot inflenţa riscul şi gravitatea AVC-ului (Studiu) Oamenii de stiinta au identificat grupuri specifice de microbi intestinali care ar putea creste sau reduce riscul de a suferi cel mai frecvent tip de accident vascular cerebral. Studiile efectuate pe pacienti cu AVC ischemic deschid posibilitatea unor tratamente de prevenire și recuperare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele din regiunea transnistreana reprezinta o incercare de a crea un conflict in aceasta zona, care, dupa toate analizele, in acest moment, nu are șanse sa se dezvolte, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un nou studiu a descoperit ca multe pasari de pe teritoriul Israelului au suferit modificari ale formei corporale drept raspuns la incalzirea globala din ultimii 70 de ani, a anuntat marti Universitatea din Tel Aviv (TAU), potrivit Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Temperaturile din Orientul Mijlociu si din Asia Centrala au crescut cu 1,5 grade Celsius dupa anii 1990, de doua ori mai mult fata de cresterea medie constatata la nivel mondial (0,7 grade Celsius), potrivit unui studiu publicat miercuri si finantat de Fondul Monetar International (FMI), informeaza…

- Oamenii de știința au creat un top bazat pe un studiu, din care a reieșit care sunt cele mai plictisitoare joburi din lume. Joburile din domeniul financiar pot fi adesea profitabile, dar unele dintre ele pot parea plictisitoare pentru tine și pentru oamenii din jurul tau, potrivit unui nou studiu…

- Sub conducerea lui Cristian Diaconescu, un Consiliu Executiv Național al PMP s-a reunit și a supus la vot numirea a 9 lideri județeni interimari, potrivit unui comunicat de presa. Acest organism de conducere nu este recunoscut de PMP-ul condus de Eugen Tomac, care a avut recent Congres. Diaconescu…

- Oamenii imbatranesc in mod constant, insa fiecare organ are propriul ritm, conform unui studiu publicat miercuri in jurnalul Cell Reports, care a constatat ca in corpul uman exista mai multe "ceasuri", relateaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Desi legumele sunt benefice pentru starea de sanatate, consumul lor in cantitati mari, daca nu este insotit si de alti factori, nu este suficient pentru a reduce riscul de infarct sau de accident vascular cerebral, au anuntat autorii unui studiu de amploare desfasurat in Marea Britanie, informeaza…

- Un studiu realizat de autoritațile americane arata ca in timpul valului Omicron a crescut de patru ori numarul copiilor internați din cauza COVID. Cei mai afectați au fost adolescenții nevaccinați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…