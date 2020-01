Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur cu magnitudine 6.1. Tonga reprezinta o destinație exotica preferata de turiști, dar care se afla izolata in mijlocul oceanului. Un cutremur a avut loc in cursul dimineții de 4 decembrie, la ora 11.42, in Marea Neagra. Cutremurul cu magnitudinea de 4,2 s-a produs la o adancime de 30 de kilometri,…

- Un nou cutremur a avut loc, miercuri dimineata, in Romania. Seismul s.a produs in judetul Vrancea. Cutremurul de miercuri dimineata a inregistrat magnitudinea 2,8 si s-a produs la o adancime de 105 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- Unul dintre seisme – primul – a fost înregistrat în Transilvania, chiar în județul Cluj. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INFP), cutremurul s-a produs joi dimineața, la ora 09:06, având o magnitudine…

- Un cutremur de 3.8 pe scara Richter a avut loc marti seara in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la ora 23:23. Cutremurul a fost inregistrat la ora 23 in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 127 de kilometri si s-a produs in apropierea oraselor Brasov, Ploiesti si Bacau. Ieri au…

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…

- Val de cutremure in Romania, azi-noapte! Doua seisme s-au produs la interval de cateva ore in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism s-a produs la 00:39, in zona Vrancea, la o adancime de 70…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la ora 00.15, in județul Vrancea, la o adancime de 67 de kilometric. Acesta este…

- Un seism de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat, la 01.23 Ora Romaniei 05.23 Ora Locala, in Oceanul Indian Regiunea Sumatra de Sud Indonezia.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 4.40 S ; 101.27 E, la o adancime de numai 10 kilometri.Epicentrul a fost la 420 km SV de Palembang, pop: 1,442,000…