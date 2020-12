Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Buzau a inregistrat, in 2020, cea mai mica natalitate din ultimii 7 ani. Statistic, in cele doua sectii de Obstretica Ginecologie ale Maternitatii Buzau s-au nascut in acest an 1.868 bebelusi, in urma a 904 nasteri spontane, la care se adauga 964 de nașteri, in urma operatiilor de cezariana.…

- ”Rezultatele cercetarii din aceasta toamna ale indicatorului FIC Business Sentiment Index (BSI) evidentiaza schimbari semnificative, in comparatie cu analiza precedenta realizata in martie 2020. Indicatorul surprinde impactul generat de evolutia pandemiei de coronavirus asupra mediului de afaceri din…

- In perioada 26.11.2020 – 27.11.2020, intre orele 8 – 15, in localitatea Dragșina se vor efectua spalari ale rețelelor de distribuție a apei. Pe perioada lucrarilor, presiunea va fi scazuta. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, se recomanda clienților sa nu foloseasca apa in scopuri menajere,…

- Judetul Buzau se confrunta, in continuare, cu zeci de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar inregistreaza si un nou deces. Este vorba despre un barbat de 71 de ani care s-a prezentat la Spitalul Judetean Buzau cu probleme respiratorii, iar ulterior a fost confirmat cu SARS-CoV-2.

- Agathe Demarais, director pentru estimaril globale la Economist Intelligence Unit, a sugerat ca trasaturile de ”zombi” asociate anterior economiei japoneze, respectiv ”crestere lenta, inflatie scazuta si datorii mari, vor deveni un fapt obisnuit la nivel economiilor avansate”, in urma pandemiei. Demarais…

- Noul primar al comunei Sulita din judetul Botosani, George Popescu, este primarul cu cea mai scazuta legitimitate dupa alegerile locale din 27 septembrie, el fiind votat de doar 15,6- din numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale, care a fost de 2.464. Potrivit rezultatelor finale…

- Presedintele PNL Buzau, deputatul Cristinel Romanescu, a afirmat, luni, ca filiala a intrat in alegeri cu 7 primari in functie, a pierdut alegerile in doua dintre cele 7 localitati si si-a adjudecat alte cinci mandate de primar. "Faptul ca avem 10 primarii PNL in judetul Buzau inseamna ca inca suntem…