Anul ăsta n-ați făcut aproape nimic! CARANSEBEȘ – Asta le-au transmis consilierii social-democrați conducatorilor Primariei Caransebeș, in timp ce aceștia spun ca cei de la PSD au inceput deja campania electorala! Dupa ultima rectificare bugetara, social-democratul Valentin Dascalu a izbucnit in plenul legislativului local și le-a spus celor doi edili, Felix Borcean și Marius Isac, ca nu au facut mai nimic la capitolul Investiții. „Anul asta, n-ați facut aproape nimic la Investiții, din 8 milioane, 2 milioane fonduri europene n-am facut nimic, dupa ce n-am facut nimic venim și dam banii jos de la Investiții, 700 de mii. Incheiem… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

