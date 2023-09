22 de persoane și-au pierdut viața in accidente rutiere in primele opt luni ale anului 2023. Cu toate acestea, reprezentanții IPJ Maramureș spun ca județul nostru se afla sub media naționala la acest capitol. ”In primele opt luni 2023, in cadrul celor 1.261 de acțiuni, polițiștii au constatat 651 de infracțiuni și 20.062 de contravenții. Au fost ridicate in vederea suspendarii 2.541 de permise de conducere, dintre care 1.374 pentru depașirea vitezei, 449 pentru depașiri neregulamentare, 159 pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice și 64 pentru neacordarea prioritații pe trecerea. In…