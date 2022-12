Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a modificat Hotararea de guvern anterioara pentru a redirectiona profitul suplimentar, obtinut din preturile majorate la carburanti in urma sanctiunilor, catre fondul de protectie creat pentru reducerea cheltuielilor cu utilitatile. Doua puncte au fost modificate de guvern in hotararea…

- Comerciantii si clientii marilor magazine din tara sunt ingrijorati datorita unei noi Ordonanțe ce va intra in aplicare din 2023 si care va duce in mod automat la marirea acciza la alcool si la majorarea cotei de TVA la anumite produse și la serviciile hoteliere. Cu alte cuvinte, lucrurile care scumpesc…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Astfel, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar…

- Au mai ramas doua luni pana la finalul anului, iar dupa doi ani de tot felul de restricții, localurile se pregatesc pentru un Revelion liber și fara constrangeri sanitare, cel puțin deocamdata. Primele oferte au aparut deja și așa cum era de așteptat, cine vrea sa se distreze, va trebuie sa scoata…

- Dupa o perioada de creștere a cotațiilor Platts atat la benzina cat și la motorina, actualmente se atesta o scadere a nivelului mediu al acestui indicator, fapt care se va reflecta și in prețurile la carburanți calculate de catre ANRE. Agenția reamintește ca cotațiile Platts reprezinta indicatorul care…

- Prețurile la carburanți vor goli buzunarele șoferilor. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica anunța ca, in weekend, inclusiv luni, 17 octombrie, un litru de motorina va avea un preț maxim de 27 de lei și 95 de bani, cu 27 de bani mai mult decat astazi.

- Prețurile de consum au crescut in luna septembrie cu 1,3% fața de august și sunt cu 15,9% peste nivelul inregistrat in septembrie 2021, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Alimentele s-au scumpit cu 19,12% fața de luna septembrie a anului trecut, iar marfurile nealimentare cu 16,61%,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința valabile pentru vineri, 7 octombrie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 24,43 lei, iar cel pentru motorina – 26,06 lei, transmite Noi.md cu referire Știri.md. Prețurile…