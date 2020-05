Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in țara sunt anuntate ploi. La Briceni, Soroca si Balti vor fi 16 grade, iar la Orhei cu unul mai mult. 18 grade se asteapta la Tiraspol. La Leova sunt prognozate 19 grade, la Comrat 20, iar la Cahul 21. Astazi, in Capitala va ploua si vor fi 18 grade Celsius.

- PROGNOZA METEO. "Vorbim de o vreme in incalzire in toata țara. Maine vom conta pe temperaturi maxime la scara intregii țari care se vor situa in general intre 14 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in partea de sud-vest a țarii, iar de duminica vom avea chiar o vreme mai calda pentru…

- Maine, in cea mai mare parte a tarii cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 17 grade, iar la Balti cu unul mai mult. 19 grade Celsius sunt prognozate la Orhei. La Tiraspol sunt anunțate 20, iar la Leova 21. La Cahul si Comrat nu vor fi mai mult de 22 de grade.

- Sambata maximele vor ajunge la 24 grade in Moldova și Crisana, 22 in Maramures, 23 in Transilvania și Dobrogea, 26 Post-ul Weekend cu vreme frumoasa și calda. Maximele ating 26 de grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La nivel mondial, preturile produselor alimentare, la nivel mondial, au scazut brusc in luna martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, cererile adresate producatorilor de alimente au fost tot mai putine. In Romania, prețurile de la rafturi sunt tot mai mari, iar Guvernul Orban nu considera ca plafonarea…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 28.03.2020 ORA 08 – 29.03.2020 ORA 08_ Muntenia Valorile de temperatura vor fi in continuare mai Post-ul Weekend cu vreme frumoasa și temperaturi ce ating 18 grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Recesiunea se instaleaza la nivel mondial in scurt timp din cauza pandemiei de coronavirus (Covid-19), apreciaza Fondul Monetar International, precizand ca aceasta va fi mult mai grea decat criza economica din 2008 - 2009.

- Vreme deosebit de calda pentru urmatoarele zile. Maine si poimane mercurul din termometre va urca pana la 19 grade Celsius si ne vom bucura de soare din plin. Iar noaptea se vor inregistra maxime de 6 grade cu plus.