Anul 2020, anul turismului rural. Dar se putea și mai rău Comitetul de criza al organziatiei se reuneste astazi pentru adoptarea unui ghid de recomandari privind calatoriile iar secretarul general spune ca, din cauza pandemiei, mentalitatea turistului s-a tot schimbat. Pana in toamna acestui an, oamenii vor calatori cu precadere in interior, din cauza restrictiilor impuse de toate statele. Anul 2020 fusese declarat, cu mult inainte de pandemie, Anul turismului rural. Acum, obligati de restrictiile impuse, turistii sunt nevoiti sa se adapteze conditiilor actuale si vor alege ca destinatie de vacanta cele mai frumoase locuri din tara de origine. Abia la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pachet extins de relaxare a carantinei intra in vigoare luni in Italia. Potrivit ultimului decret al Guvernului, iși pot relua activitatea toate magazinele, mall-urile, restaurantele, barurile, pizzeriile și celelalte unitați de alimentație publica cu deservire la masa, precum și frizeriile și…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Rusia si China au raspandit informatii incorecte despre raspunsul Aliantei in fata pandemiei de COVID-19, cum ar fi aceea ca statele membre NATO nu s-ar sprijini reciproc, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres.Potrivit lui…

- Sute de persoane au protestat, sambata, in Berlin, fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat...

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului, in reactie la decizia anuntata de

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca "nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului", in reactie la decizia anuntata de

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a anuntat, luni, pe site-ul oficial al asociatiei, ca el si secretarul general Traian Goga si-au redus salariile cu 50 la suta din cauza pandemiei de coronavirus.Restul angajatilor FRC vor intra in somaj tehnic, a precizat Novak, potrivit…

- N. D. ”Cel puțin 9 din 10 romani sunt afectați de masurile impuse; 69% dintre romani resimt mai ales limitarile legate de libera mișcare; unul din 4 romani a suferit deja o reducere a veniturilor”, sunt principalele rezultate ale unui recent studiu prin intermediul caruia s-a dorit sa se afle in ce…