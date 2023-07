Stiri pe aceeasi tema

- In mai 2023, Premierul Ciolacu a promis in fața a peste 300 de antreprenori romani, reuniți in cadrul Summitului anual al Romanian Business Leaders ca anul acesta nu se va atinge de taxe. Ni s-au promis stabilitate și, mai ales, predictibilitate fiscala. Trei luni mai tarziu suntem in mijlocul unei…

- Sute de constructori au protestat, miercuri, in Piața Victoriei, in fața Guvernului, fața de propunerea Guvernului de a elimina facilitațile fiscale existente in acest domeniu. Salariații din acest sector susțin ca daca le scad din nou veniturile, vor pleca din țara. Angajații din construcții au scandat…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a transmis ca PNL nu va fi de acord cu majorari de taxe si impozite, dar ca liberalii pot discuta despre scoaterea unor facilitati. „Trebuie sa avem o administratie mai supla”, a mai afirmat europarlamentarul, el dand si exemplul viciilor, precum impozitarea inca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi decretul pentru numirea lui Bogdan-Lucian Aurescu, in funcția de consilier prezidential, anunța Administrația Prezidențiala. Aurescu, fost ministru al afacerilor externe in ambele guverne conduse de Ludovic Orban, nu s-a regasit pe lista in guvernul…

- Președintele Iohannis a felicitat joi miniștri cabinetului Ciolacu pentru depunerea juramantului și le-a urat mult success in noul mandat. El a vorbit despre rotația premierilor care, in opinia sa, s-a desfașurat fara sincope și in timp record. „Va doresc mult succes in noul mandat. Rotația premierilor…

- Președintele PSD a anunțat, pe Facebook, ca a stopat orice negociere politica pana la rezolvarea problemelor sociale din țara. Un prim pas al dialogului a fost facut marți cand Marcel Ciolcau s-a intalnit cu reprezentanții sindicatelor din Sanatate, iar discuția a fost una fructuoasa. Liderul PSD le-a…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Antreprenorii care lucreaza la extinderea, respectiv, modernizarea rețelelor de distribuție a apei și de canalizare in orașul Bragadiru, au primit, luni, un ultimatum din partea conducerii Consiliului Județean (CJ) Ilfov: ori vin cu soluții pentru accelerarea ritmului lucrarilor, ori se va ajunge la…