- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) protesteaza fața de modul de departajare a companiilor selectate de Ministerul Economiei pentru a primi ajutor de stat conform HG 959/2022. Ei acuza ca „firmele de apartament” au „luat fața” liderilor din producție. AOAR atrage atenția asupra modului…

- Ministerul Economiei, condus de social-democratul Florin Spataru, a alocat, in mai puțin de 1 an, prin scheme de ajutor destinate industriei din Romania, 314 milioane euro. Acești bani sunt alocați ca raspuns la crizele simultane cu care s-a confruntat inclusiv sectorul industriei in ultima perioada.…

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Comisia Europeana aproba o schema de ajutoare in cuantum de 259 de milioane EUR notificata de Romania in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența, al carei obiectiv este sprijinirea investițiilor in baterii și in celule și panouri fotovoltaice. Prin aceasta schema se urmarește sprijinirea investițiilor…

- Monica Tatoiu, care a fost profesoara de matematica, refuza sa mai apara la TV. Femeia de afaceri a fost deranjata ca a fost luata peste picior, dupa ce a incercat sa dezbata cu argumente solide diverse subiecte de actualitate in diferite emisiuni, scrie playtech.ro. „Mi-ajunge”, a rabufnit Monica Tatoiu.…

- „Avem un deficit al balantei comerciale, este adevarat, si acest deficit al balantei comerciale nu poate fi depasit decat prin sustinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare si asa am ajuns la o schema de ajutor de stat pe care noi am initiat-o anul trecut pentru industria prelucratoare. (…)…