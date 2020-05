Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza pandemiei de coronavirus, de la apariția sa in China, in luna decembrie, scrie Hotnews.Aproape 85%dintre decese s-au inregistrat in Statele Unite ale Americii și in Europa.Astfel, lanivel mondial s-au inregistrat 270.927 de decese la 3.877.772…

- De unde a plecat virusul de la Wuhan? Din piața de animale vii sau din laboratorul de securitate biologica al Chinei? Intre cele doua este o distanța de doar 300 m și China pare decisa sa pastreze pentru ea aceste informații-cheie, pentru ca boicoteaza ancheta internaționala ceruta cu insistența de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat miercuri, intr-o intervenție in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca in urma rectificarii bugetare aprobate de Guvern, instituția pe care o conduce va primi fonduri suplimentare, astfel incat pot fi finanțate toate obiectivele de infrastructura…

- Amatoarele de bijuterii îsi pot completa colectia cu pandantive în forma de coronavirus. Accesoriile din argint au fost create de bijutieri din Rusia, iar cererea a explodat, odata cu cea de îmbolnaviri în lume, transmite Mediafax.„Am lansat acest model în forma…

- Grupul german, care are pe plan global 671.000 de angajati, nu face vanzari in afara Chinei si cauta modalitati pentru a relua productia in alta parte, unde nu-i pune in pericol pe angajati, a explicat Diess. Acesta a adaugat: "Trebuie sa regandim productia. Disciplina pe care am avut-o in China nu…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, rafturile de alimente ale magazinelor din Romania sunt golite intr-un timp extrem de scurt.Cum vanzarile Agricola Bacau au crescut in ultima perioada, compania a luat decizia de a plafona prețurile la toate produsele, noteaza wall-street.ro.In plus, Agricola Bacau…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor care au calatorit recent in Europa, cu exceptia cetatenilor americani, o masura dura care vizeaza limitarea raspandirii epidemiei cauzate de noul coronavirus, transmit AFP si DPA, potrivit Agerpres.…

- De ceva vreme incoace ma obsedeaza un lucru: faptul ca aceasta “randuiala” nu va mai dura mult, ca vom avea nevoie de un reset, ca nu mai putem trai intr-o lume in care toți știu sa faca de toate, dar nimeni nu mai este specialist in nimic. Se intampla. Altfel decat ne imaginam, dar se intampla!Lucrurile…