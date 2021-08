Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Slobozia a incheiat la egalitate meciul de pe teren propriu cu CSA Steaua, scor 1-1, duminica, in etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal. Unirea a condus dupa golul inscris de Constantin Toma in minutul 32 din penalty. Oaspetii au egalat dupa numai patru minute prin Remus Chipirliu.…

- Fara angajament, Popa s-a antrenat in aceasta vara alaturi de Steaua, sub indrumarea antrenorului Daniel Oprita.Adi Popa neaga ca ar fi negociat vreo intelegere cu ,,ros-albastrii'', insa un oficial al clubului il contrazice.Pentru a vedea ce a declarat Iulian Miu, intrati pe realitateasportiva.net.

- CSA Steaua inaugureaza in aceasta seara, de la ora 19:00, noul stadion de 100 de milioane de euro, cu un meci amical impotriva formației OFK Belgrad, același adversar care a participat și la inaugurarea vechii arene din Ghencea, pe 9 aprilie in 1974. Fosta mare putere a fotbalului iugoslav, cu 5 titluri…

- Desi inca oficialii clubului sustinut de MApN nu au gasit pe nimeni pana acum care sa preia formatia ,,ros-albastra'', unii inca mai spera ca situatia se va schimba in Ghencea.Iulian Miu, oficial al Stelei, spune ca inca spera ca echipa antrenata de Daniel Oprita sa poata promova in Liga 1, desi sansele…

- UEFA, in programul oficial al Euro 2020, o considera pe FCSB continuatoarea echipei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in anul 1986. Programul oficial al Euro 2020, redactat de UEFA, conține o intreaga pagina in care FCSB este numita continuatoare a Stelei. Este vorba despre capitolul dedicat…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” va fi condusa, pe 24 si 25 iunie, in finalul stagiunii 2020 - 2021, de maestrul Christian Badea, prim-dirijor principal al FGE, iar solist va fi celebrul violoncelist Denis Shapovalov, potrivit news.ro. Programul include uvertura operei „Rapirea…

- Romania a pierdut la limita amicalul cu Anglia, scor 0-1, intr-un meci in care arbitrul portughez Tiago Martins a dictat doua penalty-uri in favoarea naționalei Albionului. Totuși, același Tiago Martins nu a vazut un penalty clar pe care „tricolorii” ar fi trebuit sa-l primeasca la scorul de 1-0 pentru…

- CSA Steaua a promovat in Liga 2, dar antrenorul Daniel Oprița (39 de ani) nu e sigur daca va continua la echipa. Caștigatoarele celorlalte meciuri de baraj pentru Liga 2: Viitorul Șelimbar, Corona Brașov, Dacia Unirea Braila și Unirea Dej Barajul pentru promovarea in Liga 2 l-a consumat teribil pe…