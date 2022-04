Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Domenec Torrent (59 de ani) ar putea fi demis de Galatasaray, echipa la care evolueaza Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22 de ani), dupa doar șase luni. In luna mai vor avea loc alegeri pentru funcția de președinte al gruparii „Cim Bom Bom”. Actualul conducator, Burak Elmas,…

- Considerat, potrivit presei din Turcia, de antrenor drept ”inadecvat” pentru echipa, cuvant folosit in cadrul unui raport, Olimpiu Moruțan a primit și o veste buna, inaintea meciului cu Barcelona din Europa League.

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) și Alexandru Cicaldau (24 de ani) sunt tot mai aproape de plecarea de la Galatasaray. Cei doi romani sunt primii pe lista celor 7 jucatori de care echipa turca va incerca sa scape in vara. Potrivit turcilor de la Fotomac, antrenorul Domenec Torrent a inceput planificarea…

- Antrenorul „Cim-Bom-Bom”, Domenec Torrent, l-a lasat pe Ovidiu Moruțan, 22 de ani, in afara grupului și pentru jocul impotriva lui Rizespor, programat diseara la Istanbul. Incepe sa se confirme știrea ca Domenec Torrent, antrenorul catalan al lui Galatasaray, fostul secund al lui Pep Guardiola, vrea…

- Domenec Torrent (59 de ani), antrenorul lui Galatasaray, le-ar fi transmis șefilor ca nu il mai vrea pe Olimpiu Moruțan (22 de ani) in lot. Domenec Torrent a prins curaj dupa prima victorie pe banca lui Galatasaray, 3-2 in deplasarea cu Goztepe. Antrenorul spaniol ar vrea sa ii excluda din lot pe termen…

- Domenec Torrent, antrenorul lui Galatasaray, a sugerat dupa 3-2 cu Goztepe ca a fost o decizie tehnica neincluderea in lot a lui Olimpiu Moruțan. Dar jurnalistul Levent Tuzemen (Fotomac) susține ca alta e explicația. Clubului turc i s-ar fi cerut bani in plus la transfer și „Cim-Bom-Bom” nu vrea sa-și…

- Marius Șumudica, 50 de ani, e hotarat sa plece de la Yeni Malatyaspor. Antrenorul are doua variante in Liga 1, Rapid și CS Universitatea Craiova. Din informațiile GSP, clubul Malatyaspor are restanțe de 4 luni la jucatori și de 3 luni la staff-ul tehnic condus de Șumudica. In aceste condiții, antrenorul…

- Iosif Rotariu (59 de ani), ex-internațional roman, a analizat situația fostei sale echipe, Galatasaray (1990-1992). Clasamentul și programul din campionatul Turciei AICI Trupa „Cim Bom Bom” are un sezon foarte slab și se afla doar pe locul 15 in campionatul Turciei. Echipa la care joaca Olimpiu Moruțan…