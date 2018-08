Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Concordia Chiajna joaca astazi intr-un meci din etapa a 3-a din Liga 1. Partida incepe la ora 21:00 și e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Campioana Romaniei e in criza in acest start de sezon. Dupa ce a ratat calificarea in…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 din partida cu NK Rudar Velenje, ca se bucura de calificarea in turul 3 preliminar al Europa League si considera ca in meciul urmator, unde formatia sa o va intalni pe Hajduk Split, sansele vor fi egale. "Important…

- CFR Cluj s-a deplasat în Suedia, pentru returul cu Malmo, din turul II al preliminariilor Ligii Campionilor. Partida-tur, de saptamâna trecuta, de la Cluj, s-a încheiat cu victoria nordicilor, 1-0. Galeria Foto.

- Infrangerea cu Malmo din preliminariile Ligii Campionilor i-a fost fatala lui Edward Iordanescu. Conducerea celor de la CFR Cluj l-a demis pe antrenorul venit in aceasta vara in locul lui Dan Petrescu, anunta Telekom Sport. In plus, pe langa Edi Iordanescu, de la CFR Cluj au plecat si doi…

- Agentia Associated Press a aratat in materialul despre succesul Simonei Halep la Roland Garros ca Darren Cahill este cel care a contribuit la schimbarea atitudinii romancei, cand a amenintat-o ca rupe colaborarea cu ea. De atunci, Halep a devenit o alta jucatoare, mai puternica din punct de vedere psihic,…

- CFR Cluj este noua campioana a tarii la fotbal, un aspect fiind extrem de important de remarcat – anume faptul ca este prima campioana a Romaniei care a trecut, cu succes, cu „ingineriile” financiare de rigoare, printr-un proces de insolventa, urmat de iesirea din insolventa, „renasterea” si, imediat,…

- CSM Poli Iasi a incheiat primul sau play-off cu o infrangere, 1-2 pe teren propriu cu CS U Craiova si a ramas cu doar patru puncte stranse in cele zece meciuri disputate in prima grupa valorica a Ligii 1. Interesant este ca echipa lui Flavius Stoican a obtinut singurele puncte chiar impotriva celor…

- "Asa se joaca fotbal. Multa munca, daruire, ambitie. Asa se joaca daca vrei sa ajugi fotbalist si sa castigi trofee. Se poate spune ca e cel mai bun meci din 2018. Atitudinea a fost alta, asa trebuie sa joci daca esti fotbalist. Trebuie sa joci tot timpul asa. Daca jucam cu Iasiul asa, nu…