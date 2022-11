Antony Blinken, secretar de stat al SUA, va participa la ministeriala NATO de la Bucureşti Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, va participa la intrunirea ministrilor de Externe ai NATO, care va avea loc saptamana viitoare la Bucuresti. Anuntul oficial a fost facut de catre Departamentul de Stat al SUA. "Secretarul de stat Antony J. Blinken se va deplasa la Bucuresti, Romania, in perioada 28-30 noiembrie, unde va participa la reuniunea ministrilor de Externe ai NATO. Reuniunea ministrilor de Externe ai NATO se va axa pe razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, pe punerea in aplicare a noului Concept strategic al NATO, inclusiv pe provocarile din partea Republicii Populare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

