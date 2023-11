Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Blinken și Mahmoud Abbas s-au intalnit in orașul Ramallah din Cisiordania, capitala palestiniana de facto. Oficialul american este la a doua sa vizita in regiune dupa atacul Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a discutat duminica la Ramallah cu presedintele Autoritatii palestiniene Mahmoud Abbas, intr-un moment in care comunitatea internationala se teme de o extindere a razboiului dintre Israel si Hamas in Cisiordania, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti, la Ramallah, ca atacul Hamas asupra Israelului este "de asemenea o catastrofa pentru palestinieni" si ca "nimic nu poate justifica suferintele"civililor din Gaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "O viata palestiniana valoreaza cat o viata franceza…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut marti o declarație la Ramallah, unde a spus ca atacul Hamas asupra Israelului este „de asemenea o catastrofa pentru palestinieni”, a relatat AFP, conform Agerpres. Macron a mai spus ca „nimic nu poate justifica suferintele” civililor din Gaza. „O viata…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, tocmai a sosit in Israel, anunța BBC. In scurta sa vizita, Blinken se va intalni cu oficiali israelieni și cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Este important de reținut ca Abbas are sediul in Cisiordania și este un rival politic al Hamas in Fașia Gaza,…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat miercuri, 11 octombrie, ca nu este posibila pacea in Orientul Mijlociu fara aparitia unui stat palestinian independent alaturi de Israel, relateaza Reuters . Cele mai recente violente – care au izbucnit dupa ce militantii Hamas au atacat Israelul la sfarsitul…

- Austria face o gafa colosala in criza razboiului din IsraelAustraia isi suspenda ajutorul acordat palestinienilor, in valoare totala de 19 milioane de euro, ca reactie fata de atacul sangeros al grupului islamist Hamas asupra Israelului, a declarat luni ministrul austriac de Externe Alexander Schallenberg,…

- • Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas: Poporul palestinian are dreptul sa se apere • Peste 250 de palestinieni au fost ucisi in Gaza in atacuri israeliene • SUA si Israelul au discutat „aprofundat” despre necesitatea unui ajutor militar • MAE: 346 de cetateni romani si straini au fost…