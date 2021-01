Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in varsta de 71 de ani, si-a anuntat la Natiunile Unite candidatura la un al doilea mandat de cinci ani pentru perioada 2022-2026, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, relateaza AFP. Antonio Guterres a anuntat presedintia Adunarii Generale…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a spus celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate ca i-ar placea sa continue cu un al doilea mandat, a relatat duminica Bloomberg News, care citeaza doua surse aflate la curent cu acest subiect, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, doreste sa trimita observatori internationali in Libia pentru a monitoriza acordul fragil incetare a focului in speranta unui progres palpabil dupa zece ani de razboi, informeaza joi AFP. Intr-o scrisoare adresata statelor membre ale Consiliului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se declara "usurat" ca Armenia si Azerbaidjanul au ajuns la un acord, sub egida Rusiei, pentru incetarea ostilitatilor in Nagorno-Karabah, a declarat marti purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, potrivit AFP."Obiectivul nostru constant este…

- Lumea a intrat in epoca sustenabilitati cu angajamente globale de a indeplini marile obiective de dezvoltare durabila din Agenda 2030. ONU, care marcheaza in 24 octombrie aniversarea a 75 de ani de existenta, isi continua misunea de a lucra pentru dezvoltare sustenabila, pace si respectarea drepturilor…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, estimeaza ca dialogul cu unele grupari jihadiste in Sahel este posibil, insa nu cu cele mai radicale, precum Statul Islamic (SI), in conditiile in care aceasta problema se pune tot mai insistent, in special in Mali, informeaza…