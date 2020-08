Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea le-a facut o noua surpriza fanilor sai. Artistul a publicat, pe contul personal de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de cei trei copii ai sai și de frumoasa lui iubita, Antonia.

- Rapperita americana Nicki Minaj a anuntat luni ca asteapta primul copil si a postat pe contul sau de Instagram o serie fotografii, informeaza AFP. Artista newyorkeza in varsta de 37 de ani, nascuta in Trinidad si Tobago si crescuta in Queens, a adaugat la una dintre aceste imagini mesajul: "Iubire.…

- Antonia este mandra de iubitul sau, insa iata ca acum are și motive in plus. Dupa colaboarea lui Alex Velea cu Jador, alți artiști au apelat la același gen de colaborari, motiv pentru care artista considera ca partenerul sau a dat un nou trend!

- Demi Lovato se simte „iubita necondiționat și acceptata” de catre iubitul ei Max Ehrich, care a implinit miercuri 29 de ani. Cantareața in varsta de 27 de ani a postat pe Instagram o serie de fotografii cu ea și cu actorul din ‘Walk Ride Rodeo’, facute cu ocazia zilei acestuia de naștere. Alaturi de…

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri de la noi, insa puțini știu de fapt care este relația artistei cu mama iubitului ei. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Viva.ro despre cum reușește sa se impace cu soacra.

- Zi de veselie pentru Oana Zavoranu! Vedeta a implinit astazi frumoasa varsta de 47 de ani, iar soțul a surprins-o pe masura. Ce declarație de dragoste i-a facut Alex Ashraf, in vazul tuturor?