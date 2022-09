Antonia lansează ”Ibiza”, piesa care prelungește vara Chiar daca zilele de vara au trecut, muzica menține energia buna a zilelor toride și cu siguranța, noua piesa a Antoniei „Ibiza” suna ca imnul perfect pentru o petrecere cu multa distracție. Compusa de Iraida, Aki si Mingue, produsa de Aki, „Ibiza” este o combinație de versuri in limba spaniola cu ritmuri memorabile, evidențiate de vocea suava și sexy a Antoniei. Piesa va fi insoțita de un videoclip ce urmeaza a fi lansat saptamana viitoare. Filmat la Country Spa, videoclipul o regasește pe Antonia in ipostaze senzuale, artista oferind fanilor un preview in timp real de la filmari prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

