- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala in cazul Antoniei, fetița incendiata și ucisa la Arad, de catre tatal ei vitreg, Crișan Florin. Prietena Sabrinei, mama fetiței, a rupt tacerea și a marturisit ca Sabrina ii trimitea știri cu fetița moarta, fara sa știe ca este vorba chiar depre…

- Articolul Antonia, fetita ucisa la Arad, a murit nebotezata. Mama ei era din Buzau, iar o prietena trebuia sa-i fie nasa. „Era jucausa si atasata, in mutenia ei“ se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Fetița cu autism, din Arad, pe care tatal vitreg a ucis-o apoi i-a ascuns cadavrul, ”era un copil…

- Noi informații in cazul Antoniei, fetița ucisa in județul Arad. Mama fetiței era intr-o relație cu un alt barbat, altul decat tatal biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatal biologic, Daniel Oancea, se afla in Olanda, la munca, și conform celor marturisite de acesta, a aflat din presa despre…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…

- Descoperirea cadavrului unei fetite de 4 ani ucise si incendiate la marginea unui cimitir din Arad a alertat politia si a cutremurat opinia publica. Va atentionam ca urmeaza detalii cu puternic impact emotional.

- Tatal vitreg al fetiței din Arad, gasita moarta și incendiata, a recunoscut ca el este autorul crimei. Barbatul de 23 de ani și-a schimbat declarația inițiala și a povestit ce s-a intamplat.

- Fetița ucisa și incendiata pe un camp din județul Arad a fost identificata. Parinții copilei, mama și tatal vitreg, sunt audiați de anchetatori. Cadavrul fetei a fost gasit vineri pe un teren de langa un cimitir, de cainele unui localnic.