Antoneta Ioniţă (PNL): Mii de bolnavii de cancer din Brăila, Galaţi şi Tulcea nu au acces la tratament în proximitate "Dincolo de suferinta in sine, pacientii sunt nevoiti sa se urce in tren sau in masina si sa strabata sute de kilometri, pana la Bucuresti, Constanta, Bacau sau Iasi, pentru a beneficia de terapia care face diferenta dintre viata si moarte. Ca medic, stiu cat de complicat si ce consecinte poate avea un tratament oncologic, ce stari poate induce, si inteleg ca un drum de cateva ore petrecut intr-un microbuz sau intr-un tren, dupa o sedinta de terapie, poate fi de-a dreptul inuman. Tabloul este unul dramatic, de jumatate de an, mii de bolnavi de cancer din trei judete nu au acces la tratament… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

