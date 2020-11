Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului ”Societatea civila contribuie la dezvoltarea economica și sociala a țarii” finanțat de catre Uniunea Europeana și co-finanțat de Suedia, au fost create cinci parteneriate locale pentru o piața a muncii incluziva.

- Astazi 05.11.2020, Presedintele Consiliului Judetean Buzau impreuna cu decanul si pro-decanul Universitatii Politehnice din Bucuresti demareaza un proiect de implementare in Judetul Buzau pentru dezvoltarea tinerilor aflati in cautarea unui job sau continuarea studiilor.

- Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica din Romania, inclusiv pentru integrarea energiei verzi in sistemul national, reprezinta o prioritate pentru Guvern si se dezvolta in ritm accelerat cu ajutorul fondurilor europene accesate de catre Transelectrica, a afirmat, vineri,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban s-a intalnit, marti, cu reprezentantii mediului francez de afaceri, membri ai celei mai mari organizatii patronale franceze - MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), subliniind, cu aceasta ocazie, ca relatia romano-franceza contribuie in mod esential la dezvoltarea…

- Luni, a debutat “Saptamana voluntariatului”, manifestare organizata de Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia pentru a reliefa rolul important in comunitate și societate pe care-l au tinerii, elevi sau studenți, dar și pentru a veni in sprijinul acestora prin activitați menite sa le puna in valoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca legatura feroviara de la Gara de Nord la Aeroportul ”Henri Coanda” este „absolut esentiala” si a punctat ca Romania are sansa ”enorma” ca in anii urmatori sa foloseasca bani europeni pentru infrastructura de transport. „Iata ca planul de relansare economica…

- Municipiul Iași se afla intr-un amplu și alert proces de extindere, determinat de creșterea populației, de oportunitațile de cariera profesionala și de numarul mare de persoane care aleg orașul nostru pentru traseul profesional și personal. Deoarece zona de centru a Iașului este deja extrem de solicitata…