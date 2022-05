Stiri pe aceeasi tema

- Toate serviciile relevante se spionaj incearca sa fie prezente in Romania, a spus marți la o intalnire pe teme de securitate cibernetica a BCR Expert Hub, generalul Anton Mugurel Rog, Director General al Centrului Național Cyberint, SRI.Potrivit acestuia, nu doar rușii sunt desfașoara atacuri cibernetice…

- Anton Rog, director General al Centrului National Cyberint din cadrul Serviciului Roman de Informatii, a vorbit pentru „Adevarul” despre principalele amenintari la adresa securitatii cibernetice a Romaniei si despre evolutia atacurilor cibernetice in contextul razboiului din Ucraina.

- Romania vrea sa fie principalul hub de stabilitate si securitate in regiune, iar porturile Constanta si Galati trebuie sa fie principalele puncte strategice de legatura intre cele doua tari, intre Ucraina si Europa, dar si cu restul lumii, le-a transmis, marti, oficialilor de la Kiev presedintele Camerei…

- Rusia ar fi intrat inclusiv pe teritoriul NATO și a a incercat sa atace cibernetic și ministere ale statului roman. Anunțul a fost facut de Anton Rog, șeful centrului Cyberint al SRI, intr-un interviu pentru ”Romania, te iubesc!”. „In perioada de incepere a conflictului din Ucraina și pe perioada desfașurarii…

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova lanseaza mieruri, 9 martie 2022, o atenționarecu privire la unele situații de „conflict” care pot degenera. Mesajul apare in contextul in care unii analiști susțineau ca Republica Moldova ar putea sa fie invadata de Ucraina. De precizat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au fost finalizate demersurile MAE roman de sprijinire a efortului de evacuare temporara a membrilor internaționali ai Misiunii Speciale de Monitorizare (MSM) a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) in Ucraina. Aceasta operațiune complexa…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania si Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusesti in Ucraina, relateaza The Hill, care citeaza surse de la Casa Alba. Kamala Harris va pleca spre Europa miercurea viitoare, 9 martie, spune surse citate de The Hill.…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a convocat pentru vineri o reuniune cu participarea celor 57 de state membre, printre care Ucraina, Rusia, SUA si toate tarile Uniunii Europene, la care Moscova sa ofere informatii in legatura cu activitatile sale militare.