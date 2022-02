Antivacciniștii din Italia vor să blocheze Roma, pe modelul din Canada Roma se pregatește, din nou, de proteste. 14 februarie, cunoscuta ca Ziua Indragostiților, tinde sa devina ziua nesupunerii civile și a victoriei impotriva guvernelor lumii. Cel puțin, așa spera italienii care sunt impotriva vaccinului și a Green Pass. Ei se aduna, și se cheama, și se mobilizeaza, și se indeamna sa faca, luni, 14 februarie, din Roma o alta Ottawa sau chiar un Paris. „Sa facem ca in Canada” – spun ei. Pe rețelele de socializare se fac planuri și se fac propuneri privind traseul ales pentru a-l parcurge cu mașinile. Punctul de pornire este, dupa mai multe dezbateri, Torino. Și scopul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

