- Doua scoli evreiesti din Montreal au fost vizate de focuri de arma in cursul noptii de miercuri spre joi, a anuntat politia canadiana, precizand ca incidentele nu s-au soldat cu raniti, relateaza AFP.

- Actiunile Lufthansa au crescut joi cu 7%, pe baza castigurilor din trimestrul trei, care au depasit asteptarile analistilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Compania aeriana germana a atribuit rezultatele pozitive cererii puternice de vara, fiind capabila sa ofere o capacitate mai mare si randamente…

- Premierul britanic Rishi Sunak a denuntat vineri o ”crestere dezgustatoare” a actelor antisemite, in ultimele zile, in Regatul Unit, in urma atacurilor Hamas in Israel din weekend, relateaza AFP”A existat o crestere sincer dezgustatoare” a actelor antisemite ”in aceste ultime zile”, a declarat televiziunilor…

- Un scandal de proporții a tulburat relațiile indo-canadiene dupa ce, imediat dupa summitul G20 din New Delhi, Premierul canadian Justin Trudeau a acuzat India de implicare in uciderea liderului separatist Sikh Hardeep Singh Nijjar, cetațean canadian, pe teritoriul sau național.

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a cerut joi Indiei sa coopereze in ancheta privind uciderea unui lider separatist sikh in Columbia Britanica și a declarat ca țara sa nu va face publice probele sale, relateaza Reuters.

- India a anunțat ca suspenda serviciile de vize pentru cetațeni canadieni, ca urmare a tensiunilor tot mai profunde pe care le are cu guvernul canadian, dupa ce Justin Trudeau a acuzat autoritațile de la New Delhi ca sunt implicate in asasinarea unui lider al comunitații Sikh pe teritoriu canadian, relateaza…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a parasit India marti pentru a reveni in Canada, dupa ce a fost constrans, din cauza unei probleme tehnice la avionul sau, sa-si extinda cu doua zile sederea la New Delhi, unde a participat la summitul G20 la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza AFP.