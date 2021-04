Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula ''Another Round'', in regia cineastului danez Thomas Vinterberg, a primit premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. …

- Academia Britanica de Film acorda in aceasta premiile BAFTA, intr-o ceremonie diferita, imparțita in doua seri, din cauza pandemiei COVID-19. Gala incepe de la ora 21.00, cu o prezența limitata a vedetelor. Ceremonia de anul acesta are o importanța aparte pentru Romania, caci pentru prima oara in istorie…

- Pelicula ''Ma Rainey's Black Bottom'' a castigat sambata doua trofee BAFTA in cadrul primei seri a celei de-a 74-a editii a premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts), cand au fost anuntati invingatorii a opt dintre categorii,…

- Sir Anthony Hopkins, in varsta de 83 de ani, a devenit cea mai in varsta persoana nominalizata la Oscar la categoria ‘Cel mai bun actor’, pentru prestația sa din ‘The Father’, informeaza contactmusic.com. El „se va lupta” pentru aceasta distincție cu Riz Ahmed (‘Sound of Metal’), regretatul Chadwick…

- Sir Anthony Hopkins, in varsta de 83 de ani, este nominalizat la premiile Oscar la categoria “cel mai bun actor” pentru rolul sau din filmul “The Father”. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru cea de-a 93-a gala a premiilor Oscar pe 15 martie. Anthony Hopkins a…

- Gala decernarii Globurilor de Aur a avut loc intr-un format restrans, prin videoconferințe, fara covor roșu și fara șampanie. Premiile sunt acordate pentru 25 de categorii și sunt votate de membrii Asociației Presei Straine de la Hollywood. Actrițele Tina Fey și Amy Poehler au fost din nou gazdele evenimentului.…

- Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câstigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic gratie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului…