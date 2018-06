Soc in lumea gastronomiei mondiale! Celebrul chef american, iubitul actritei Asia Argento, si-a luat zilele! Anthony Bourdain, considerat unul dintre cei mai talentati maestri bucatari din lume, a fost gasit fara suflare in camera lui de hotel din Strasbourg, de catre un coleg. Din primele date, veteranul gastronomiei, in varsta de 61 de ani, s-a sinucis prin spanzurare. Newyorkezul era cunoscut mai ales pentru emisiunile gastronomice pe care le realiza (a filmat chiar si in Romania un episod), dar și pentru carțile pe care le-a scris si interviurile pe care le-a facut. Cu Francis Ford Coppola…