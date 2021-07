Antena GSM, de mari dimensiuni, cazuta, peste doua locuinte, in Bucuresti. Doua femei au ajuns la spital (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma furtunii din Capitala, pompierii bucureșteni intervin, miercuri seara, pe Calea Giulesti, acolo unde o antena GSM de mari dimensiuni a cazut pe 2 locuințe. Sunt 2 persoane ranite, una dintre acestea fiind deja transportata la spital, iar cea de-a doua primește ingrijiri medicale.…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, intr-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din Capitala, iar 30 de persoane au fost evacuate. La sosirea pompierilor, focul se manifesta la ultimul etaj al unui bloc situat pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din Bucuresti. 30 de locatari…

- Caz inspaimantator in Capitala. Oamenii legii sunt in alerta. O femeie a fost injunghiata, episodul violent avand loc pe strada Dreptații, din București, din cate anunța Antena3. Echipaje de la salvare, dar și de polițiști și jandarmi au ajuns deja la fața locului. Revenim cu detalii! The post Caz șocant…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a injunghiat fetița cu un cutit, apoi a vrut sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in Popești-Leordeni, anunta Realitatea PLUS. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a agresat fizic fetița in varsta de 11 ani, dupa care s-a injunghiat cu un cuțit. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal sau, iar un echipaj medical efectueaza manevre de resuscitare pentru femeie. Potrivit…

- Femeia a mers la spital dupa ce a inceput sa aiba dureri lombare si abdominale difuze, greata si dispnee. Echipa medicala a fost formata din sapte medici specialisti care au a efectuat interventia chirurgicala laborioasa. Operatia a durat aproximativ doua ore au transmis, marti, reprezentantii Spitalului…

- O femeie a fost injunghiata in braț de un coleg de serviciu cu care avusese o relație dar se desparțisera de puțin timp.Anunțul la 112 i-a alertat pe polițiști care au ajuns la fața locului, unde a fost chemat și un echipaj medical care i-a acordat primele ingrijiri.Incidentul violent s-a intamplat…

- O echipa Realitatea PLUS a fost intr-o comuna care se afla la cațiva kilometri de Capitala. La un ansamblu de vile construite unitar, fara infrastructura, apa calda sau canalizare. Oamenii care și-au cumparat locuințe in zona au avut parte de multe neplaceri.„Aici, in localitatea Tunari, astfel de cartiere…