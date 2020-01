Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, premierului Ludovic Orban, sa candideze la Primaria Capitalei, aceasta varianta fiind considerata singura sansa reala a PNL impotriva Gabrielei Firea, potrivit G4Media.ro, care citeaza surse apropiate discutiilor.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, premierului Ludovic Orban, sa candideze la Primaria Capitalei, aceasta varianta fiind considerata singura sansa reala a PNL impotriva Gabrielei Firea, potrivit G4Media.ro, care citeaza surse apropiate discutiilor. „O eventuala candidatura ar reprezenta…

- Rareș Bogdan pare sa fi fost exclus, in ultima perioada, din deciziile importante pe care le ia PNL, deși este prim-vicepreședintele formațiunii! Europarlamentarul PNL nu a fost inclus nici in echipa care incearca provocarea alegerilor anticipate. Vicepremierul Raluca Turcan a scris, pe Facebook,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in opinia sa, alegerile anticipate sunt posibile, mentionand insa ca nu a discutat cu premierul Ludovic Orban despre eventualitatea demisiei Guvernului.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan declara, la Antena 3, ca in aprilie 2020 vor avea loc alegeri anticipate. Declarația lui Bogdan de luni vine dupa declarația lui Kelemen Hunor, care delarase pentru RFI: „Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum cateva zile, inainte de a inchide sesiunea parlamentara…

- Președintele Klaus Iohannis nu vrea sa creeze așteptari prea mari legate de organizarea alegerilor parlamentare anticipate pentru ca sunt 50% șanse de reușita și sunt mai mulți parlamentarii care nu-și doresc anticipate decat cei care vor, spun surse de la Cotroceni.Sunt doua variante de lucru…

- Viitorul premier are deja la dispozitie un birou, in Palatul Victoria. Potrivit unor surse citate de Antena3, secretariatul general al Guvernului a amenajat spatiul in care premierul desemnat sa isi puna la punct lista de ministri si strategia.Selecționerul Norvegiei, declarație ȘOCANTA, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat astazi pe liderul PNL, Ludovic Orban in functia de premier al Romaniei. Potrivit Constitutiei, candidatul pentru functia de prim ministru va cere in termen de 10 zile de la desemnare votul de incredere al Parlamentului. Membrii legislativului ar urma sa se pronunte…