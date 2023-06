Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de randamentul elevilor sai din amicalul susținut și caștigat miercuri, 2-0 cu FC Drita. VEZI VIDEO! Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Alex Crețu și Ante Roguljic. Acesta a fost cel de-al doilea test susținut…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 in amicalul susținut duminica, in fața formației Botev Plovdiv, primul din cadrul cantonamentului din Bulgaria. La finalul intalnirii, mijlocașul Alex Crețu, marcatorul primului gol al Științei , s-a declarat mulțumit de prestație și de modul cum s-au derulat pana…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit dupa victoria cu Botev Plovdiv, scor 2-0, din primul amical din cadrul cantonamentului din Bulgaria. „Geana“ a apreciat in special tinerii introduși pe teren și a salutat revenirile lui Alex Mitrița și Nicușor Bancu. VEZI…

- Universitatea Craiova a avut parte de o zi incarcata și astazi, in cadrul cantonamentului pe care-l susține in Bansko (Bulgaria). Alb-albaștrii au lucrat atat la capitolul fizic, cand și cu mingea, semn ca și-au intrat deja in normal cu pregatirea. VEZI VIDEO! De altfel, Știința este pe cale sa-și faca…

- Rapid - Universitatea Craiova 2-3. Eugen Neagoe, antrenorul oltenilor, a comentat victoria echipei sale, obținuta cu om in minus din minutul 47. Capațina a fost eliminat la scorul de 1-1, in startul reprizei secunde. Craiova a caștigat oricum și inca mai spera la locul 3, ocupat in acest moment de CFR…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat victoria obținuta de olteni pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie a spus ca elevii lui au avut o prestație foarte buna impotriva…

- Alexandru Cimpanu (22 de ani), Jovan Markovic (22) și Ante Roguljic (27), trei dintre restanțierii de la Universitatea Craiova, s-au „reabilitat” de Sarbatori cu golurile inscrise Rapidului (3-1). Universitatea Craiova a bifat impotriva Rapidului prima victorie din acest play-off. Un 3-1 conturat, intr-adevar,…