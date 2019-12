Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana evolueaza in 254 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 709 focare, dintre care 11 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVS, potrivit…

- Parlamentul European a adoptat bugetul pentru anul 2020, iar Romaniei i-au fost alocate 50 de milioane de euro pentru despagubirea crescatorilor de animale care au avut de suferit de pe urma dezastrului numit pesta porcina africana (PPA). Din acesti bani, o parte vor merge spre masurile de combatere…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 261 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 774 de focare (dintre care 15 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A), numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 260 de localitati din 26 de judete, cu un numar de 792 de focare (dintre care 17 focare in exploatatii comerciale si cinci focare in exploatatii de tip A), iar in alte opt judete exista doar cazuri la mistreti. Conform unui comunicat al Autoritatii…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 291 de localitați din 25 de județe, cu un numar de 956 de focare (dintre care 16 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații de tip A), informeaza ANSVSA. Numarul focarelor a scazut de la 1.105 in data de 10 octombrie, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 346 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.185 de focare (dintre care 12 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii de tip A). In alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 462.459 de porci afectati de…

- Pesta Porcina Africana evolueaza in 346 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.185 de focare (dintre care 12 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii de tip A), in crestere fata de 4 septembrie, cand ANSVSA anunta 1.108 focare in 316 localitati. In alte 4 judete…

- Pesta Porcina Africana evolueaza in 346 de localitați din 25 de județe, cu un numar de 1.185 de focare (dintre care 12 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații de tip A), in creștere fața de 4 septembrie, cand ANSVSA anunța 1.108 focare in 316 localitați, potrivit Mediafax.In…