Profi retrage de la vanzare un sortiment de spanaca la punga, dupa ce a fost detectat virusul hepatitei A, informeaza ANSVSA. Totodata, Metro retrage morcovi baby din cauza depașirii pesticidelor. Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), furnizorul…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, vineri, ca includerea raportarii infectiilor nosocomiale in evaluarea managerilor de spitale are ca scop aflarea adevarului din sistemului medical si excluderea blamarii personalului, informeaza Agerpres.

Romania va beneficia de 221,5 milioane franci elvetieni (echivalentul a peste un miliard de lei), din contributia financiara nerambursabila aprobata de Parlamentul elvetian pentru coeziune economica si sociala pentru unele state membre ale Uniunii Europene, in vederea reducerii disparitatilor economice…

O echipa de experti europeni, sub coordonarea Comisiei Europene, va evalua activitatea serviciilor veterinare din punctele de trecere a frontierei Stamora Moravita si Aeroportul Henri Coanda, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Europarlamentarul Victor Negrescu a avut o intervenție in cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European pentru a susține necesitatea implementarii cu celeritate a salariului minim european.

Incepand cu anul 2023, milioane de angajați din Romania ar urma sa beneficieze de o noua zi libera legala, in conformitate cu Codul Muncii.Mai precis, se pregatește schimbarea Codului Muncii, astfel incat ziua de...

Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat astazi, in format hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgența, pentru aprobarea procedurilor prin care Romania va beneficia de doua echipamente de producere a oxigenului medical, donate de NATO.

Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, in iulie, amenzi in valoare de 905.320 de lei, unor operatori economici care activeaza in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).