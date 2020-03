Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) face apel la calm catre populatie si informeaza ca stocurile de produse alimentare sunt suficiente pentru a satisface nevoile cetatenilor. Totodata, ANSVSA recomanda consumatorilor sa cumpere produse alimentare fara…

- In prezent, nu se semnaleaza probleme de aprovizionare cu medicamente in nicio tara din UE, dar prelungirea problemelor cauzate de coronavirus dupa data de 15 martie poate duce la afectarea productiei anumitor tipuri de medicamente, a transmis, vineri, PRIMER (Patronatul Producatorilor Industriali…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus aplicarea, la nivel national, a unor masuri cu scopul de a preveni introducerea virusului gripei aviare in Romania, dupa ce Comisia Europeana a informat despre evolutia unui numar de 9 focare de gripa aviara, cu…

- Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toata tara au aplicat, in luna decembrie, 117 amenzi, in valoare totala de 530.400 de lei, in cadrul celor 8.946 de controale realizate in unitatile din industria agroalimentara non-animala, informeaza miercuri Autoritatea Nationala…

- * Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) deruleaza o procedura pentru adoptia celor 180 de oi salvate dupa scufundarea partiala, in portul Midia, a unei nave incarcate cu peste 14.000 de oi, astfel incat acestea "sa traiasca pana la adanci batraneti", a anuntat,…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) precizeaza ca acele cadavre ale oilor de pe nava esuata in Portul Midia nu pot fi o sursa de contaminare cu spori ai bacteriei care provoaca antrax a apei marii sau a mediului din zona respectiva, explicand ca animalele…