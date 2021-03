ANSVSA: Coronavirusul nu poate supraviețui pe alimente Reprezentanții de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor au subliniat ca nu exista dovezi științifice care sa arate ca alimentele neambalate pot servi drept o sursa de infectare cu COVID-19, dupa cum relateaza Agerpres . ANSVSA a adus aceste informații dupa ce pe mai multe posturi TV a rulat un post publicitar mincinos, care susținea ca zilnic ar aparea aproximativ 500 de cazuri noi de COVID-19 din cauza consumului de paine neambalata. DSU a cerut CNA-ului sa elimine spotul in cauza. „Nu exista dovezi stiintifice ca alimentele sunt o sursa probabila sau o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

