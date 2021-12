Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat amenzi in valoare de peste 2,2 milioane de lei si au retinut mai mult de 2.200 kilograme de carne si produse din carne in cadrul controalelor efectuate in perioada 29 noiembrie - 22 decembrie. Toate produsele neconforme au…

- Inspectorii sanitari-veterinari au efectuat, in perioada18 – 19 decembrie 2021, un control in trafic (DN 5 Bucuresti- Giurgiu) in comuna Calugareni (județul Giurgiu), dar și la tradiționalul targ de produse de la Calugareni, de unde mulți bucureșteni se aprovizioneaza cu produse din carne de Sarbatori.…

- Sfarșitul de an vine cu vești bune pentru fermierii romani. Țara noastra intenționeaza sa intensifice exportul de animale vii pe relația cu Palestina, dar, in același timp, vrea sa deschida și comerțul cu carne și produse din carne pe aceasta piața, a anunțat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara…

- Mușchi Țiganesc și Urechi SnacksProducatorul local a inițiat retragerea de la comercializare a produselor Mușchi Țiganesc și Urechi Snacks, ca urmare a evidențierii bacteriei Listeria monocytogenes.De asemenea, recheama de la consumatori produsele cu datele de identificare Urechi Snacks 200 g, Lot:…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 175 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1,2 milioane de lei in urma controalelor din noiembrie 2021, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Controalele inspectorilor sanitari veterinari…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) recomanda consumatorilor sa cumpere produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate, pentru a avea certitudinea ca atat carnea, cat si alte produse de origine animala sau non-animala au fost supuse controlului…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a respins la frontiera 20 de tone de intestine de porc sarate, cu provenienta China.Intestinele contineau antibiotic de trei ori peste limita admisa, a declarat, vineri, 19 noiembrie, vicepresedintele institutiei, Mihai Ponea."Este…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța o intensificare a controalelor privind comercializarea carnii de pasare și a oualor provenite din Polonia, in urma mai multor alerte legate de identificarea a doua tipuri de Salmonella in loturi de produse de pe…