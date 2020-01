Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a retras de la comercializare carne de pasare provenita din fermele de pasari din Ungaria aflate in zona de restrictie, din cauza evolutiei gripei aviare, cu tipul H5N8.

- Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au convenit sa majoreze la 1 miliard de euro fondul de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru a imbunatați accesul la finanțare, se arata intr-un comunicat al bancii, potrivit Mediafax.In baza noului acord, UniCredit va putea acorda finanțare…

- O pondere de 27,8% din totalul cheltuielilor romanilor se duce pe mancare, țara noastra clasandu-se, lejer, pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, se arata in datele centralizate de Eurostat și publicate luni. Asta in conditiile in care media europeana este de doar 12,1%. Romania este…

- Piata intraday de energie din Romania a fost cuplata marti dupa-amiaza cu pietele similare din alte 20 de tari europene, iar primele cantitati de energie au fost deja livrate in cursul noptii trecute, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Victor Ionescu, directorul operatorului bursier OPCOM, relateaza…

- Comitetul de reglementare al ANRE a anuntat ca a aprobat, in sedinta de luni, doua documente care sunt necesare lansarii, la 19 noiembrie 2019, a celui de-al doilea val de cuplare a pietelor intrazilnice de energie electrica prin proiecte locale, Romania facand parte din proiectul numit LIP 15, alaturi…

- Spre deosebire de editiile anterioare, cand expozitia intra doar in vizorul vizitatorilor de profil, Pack Show 2019 a fost vizitat si de potentiali clienti veniti din randul producatorilor agricoli – ceea ce demonstreaza interesul in crestere al micilor producatori agricoli pentru zona de ambalaje…