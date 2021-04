ANSVSA: 443 de focare de pestă porcină, active la nivel naţional. Numărul animalelor afectate a crescut cu 14%, la 104.000 “In data de 1 aprilie 2021 sunt active un numar de 409 focare PPA (n.r.- pesta porcina africana), din care 7 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane juridice organizate in conditiile legii), fiind afectate un numar de 104.387 de porcine (animale afectate din focarele active)”, se arata in comunicatul transmis de ANSVSA. In intervalul 26 martie – 1 aprilie 2021 au fost inregistrate 21 de focare noi PPA si au fost stinse 19 focare PPA.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

