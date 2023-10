Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Suceava trece printr-o aventura absurda pentru a scapa de doua termometre vechi cu mercur, metal extrem de toxic, scrie Monitorul de Suceava. Omul a aflat ca daca se duce la poliție cu ele pentru a le preda s-ar alege automat cu dosar penal, pentru ca simpla lor deținere este infracțiune.…

- Moncler iși consolideaza prezența in Romania și anunța finalizarea extinderii fabricii pe care o opereaza in Bacau. Astazi, compania a inaugurat o noua unitate de producție și o gradinița pentru copiii angajaților, in urma unei investiții de aproximativ 10 milioane de euro, in construcția cladirilor.…

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat astazi ca Municipiul Bacau se pregatește sa foloseasca avionul specializat pentru combaterea țanțarilor și a insectelor de disconfort. In cadrul unei declarații oficiale, primarul a dezvaluit ca operațiunea de tratament avio va demara in urmatoarele zile,…

- O delegație formata din paisprezece reprezentanți ai sistemului penitenciar din Republica Moldova a efectuat o vizita de lucru la Penitenciarul Bacau in data de 3 august 2023. Scopul principal al acestei vizite a fost schimbul de informații și experiențe privind implementarea celor mai bune practici…

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a cerut, azi, creșterea numarului de muncitori pe șantierele din oraș. Aceasta nu este prima data cand primarul solicita acest lucru esențial pentru progresul lucrarilor. Ritmul susținut al acestor proiecte de construcție are un impact direct asupra termenului…

- Reprezentanți ai trei biserici creștine, ai unei asociații și ai unui cult creștin au fost impreuna la o reuniune interconfesionala in care au subliniat motivele comune prin care se pot dovedi valențele cultuale și culturale ale Bibliei. Dialogul interconfesional a avut loc la Sala Coloanelor a Muzeului…

- Tenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile Antonescu. La dublu, Marius Copil si Bogdan Pavel, favoritii numarul…