ANRE: Preţul gazelor pe bursă s-a înjumătăţit într-un an

Liberalizarea pietei de gaze naturale pentru clientii casnici a fost stimulata de programul de ofertare de gaze naturale pe pietele centralizate din Romania, informeaza Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energie, potrivit Hotnews. Din datele publice puse la dispozitie de operatorii de piata centralizata reiese faptul ca pretul mediu ponderat de vanzare in perioada iulie-septembrie 2020 a fost de 57,15 lei/MWh, pret mai mic cu 50% decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019, respectiv 114,3 lei/MWh. Potrivit sursei citate, un ordin al ANRE obliga marii producatori…