- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) prelungeste pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte de furnizare pe piata reglementata, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. „Este vorba despre perioada in…

